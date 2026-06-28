Переговори провалились?: чому Путін та Лукашенко вперше не показали жодного спільного фото

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Дводенні закриті переговори кремлівського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відзначилися абсолютною інформаційною тишею та показовою відсутністю традиційних спільних заяв та фотографій. Це вказує на те, що Росія могла отримати категоричну відмову білоруської сторони, наприклад, надати власну територію для нового російського наступу на Україну.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко на своїй Facebook-сторінці.

Провал переговорів та втрачений плацдарм

Єдиною реальною темою цих закритих зустрічей була війна та ступінь залученості Білорусі до нових ескалацій. На думку Денисенка, Путін навряд чи вимагав безпосередньої участі білоруської армії у бойових діях проти України, проте не секрет, що для повторення сценарію масштабного вторгнення 2022 року йому критично необхідний плацдарм в Білорусі. Але схоже на те, що Лукашенко відмовив Путін у використанні білоруських територій так само, як і у відновленні роботи стратегічних ретрансляторів для дронів.

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«З великою долею імовірності, можемо допустити, що Лукашенко відмовив», — зазначив аналітик.

Водночас про жодні проєкти прискореної інтеграції в нинішніх геополітичних реаліях мова взагалі не йшла. Показова відсутність результатів дводенних дискусій підтверджує серйозний розкол у баченні подальшого перебігу конфлікту. Очільник Кремля опинився в ситуації, коли він фізично не здатен примусити свого партнера до активніших дій принаймні у найближчі кілька місяців.

Китайський фактор та паливний важіль

На думку експерта, така сміливість білоруського диктатора ґрунтується на двох ключових факторах: жорсткій позиції Пекіна та критичній залежності росіян від імпорту білоруського палива. Під час недавнього візиту китайської делегації до Мінська Олександру Лукашенку передали особисте послання, в якому китайський лідер Сі Цзіньпін ймовірно чітко окреслив «межі дозволеного» для його режиму.

«Китай вкладається в Білорусь не для того, щоб бути ізольованим від ЄС. Будь-які воєнні дії з території Білорусі, як проти України так і проти європейців, означатимуть закриття кордонів. А це точно не потрібно Китаю», — пояснив Денисенко.

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Він додав, що натомість зараз активно опрацьовуються нові логістичні маршрути, за якими білоруський експортний калій може піти через порти балтійських країн безпосередньо до Сполучених Штатів. Збереження такого хиткого балансу дозволяє Лукашенку вкотре загальмувати навіть внутрішні розмови про неминучий транзит влади.

«Граючи між трьох держав Лукашенко має можливість сказати Путіну „Ні“», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, Лукашенко прилетів до Путіна після прохання не втягувати Білорусь у війну. Зустріч диктаторів відбулася у вкрай напруженому контексті через спроби Кремля втягнути Білорусь у війну проти України.

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