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Переговори Путіна і Трампа: в Кремлі повідомили останні новини
У Кремлі заявляють, мовляв, ніколи не анонсують телефонні розмови "диктатора”. Переговори з Трампом - не виключення.
Завтра, 4 липня, День незалежності святкують США. Чи зателефонує “фюрер” РФ Володимир Путін американському лідеру Дональду Трампу, невідомо.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Він наголосив, мовляв, Кремль не повідомлятиме заздалегідь про підготовку розмови Путіна з Трампом. У Москві кажуть, що “дадуть інформацію за фактом”.
До слова, державний секретар США Марко Рубіо вітав російських громадян з днем Росії, який був 12 червня, “від імені американського народу” та згадав про мир. З його слів, Сполучені Штати, “як і раніше, віддані підтримці російського народу у прагненні кращого майбутнього”.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа "можлива будь-якої миті". Втім, повідомив помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков, зараз конкретних домовленостей про переговори немає.