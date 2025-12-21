Переговори Путіна й Макрона: коли стане відомо, у якому форматі вони відбудуться

Путін і Макрон / © Associated Press

Реклама

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін «готовий до діалогу» з Еммануелем Макроном. Єлисейський палац привітав цю позицію російського президента.

Про це пише BFM.

«Ми вітаємо публічне схвалення Кремлем такого підходу. Найближчими днями ми ухвалимо рішення про найкращий спосіб подальших дій», — йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Реклама

При цьому наголошується, що будь-які переговори з Москвою будуть вестися «в умовах повної прозорості» з президентом України Володимиром Зеленським та європейцями, а їхньою метою залишається досягнення «міцного та довгострокового миру» для України.

Раніше французький лідер відповідну заяву на європейському саміті у Брюсселі.

«Вторгнення в Україну та впертість президента Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу» за останні три роки. Тепер, коли перспектива припинення вогню та мирних переговорів стає зрозумілішою, знову корисно поговорити з Путіним», — додали в ньому.

Нагадаємо, Макрон заговорив про можливість відновлення переговорів з Володимиром Путіним. Усе через провал мирного плану США.

Реклама

«Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або протягом найближчих тижнів нам доведеться знайти способи, як європейці зможуть знову вступити у всеосяжний діалог з Росією», — наголосив президент Франції.