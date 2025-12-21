- Дата публікації
Переговори Путіна й Макрона: коли стане відомо, у якому форматі вони відбудуться
Французька сторона заявила, що президент Росії Володимир Путін «бажає» поговорити зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Рішення про те, на яких умовах це може бути зроблено, ухвалять «найближчими днями».
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін «готовий до діалогу» з Еммануелем Макроном. Єлисейський палац привітав цю позицію російського президента.
Про це пише BFM.
«Ми вітаємо публічне схвалення Кремлем такого підходу. Найближчими днями ми ухвалимо рішення про найкращий спосіб подальших дій», — йдеться у заяві Єлисейського палацу.
При цьому наголошується, що будь-які переговори з Москвою будуть вестися «в умовах повної прозорості» з президентом України Володимиром Зеленським та європейцями, а їхньою метою залишається досягнення «міцного та довгострокового миру» для України.
Раніше французький лідер відповідну заяву на європейському саміті у Брюсселі.
«Вторгнення в Україну та впертість президента Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу» за останні три роки. Тепер, коли перспектива припинення вогню та мирних переговорів стає зрозумілішою, знову корисно поговорити з Путіним», — додали в ньому.
Нагадаємо, Макрон заговорив про можливість відновлення переговорів з Володимиром Путіним. Усе через провал мирного плану США.
«Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або протягом найближчих тижнів нам доведеться знайти способи, як європейці зможуть знову вступити у всеосяжний діалог з Росією», — наголосив президент Франції.