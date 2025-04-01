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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори РФ та США зайшли у глухий кут: Reuters про нові заяви Кремля

У виданні зауважують, що Трамп, схоже, стає дедалі нетерплячішим в той, коли Путін навпаки затягує час.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп

Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Росія не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні в їх нинішньому вигляді, заявив високопоставлений російський дипломат, припустивши, що американсько-російські переговори з цього приводу зайшли в глухий кут.

Про це пише Reuters.

Коментарі заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова свідчать про те, що Москва та Вашингтон поки що не змогли подолати розбіжності, вважають у видання.

Рябков сказав, що Москва поки що не може просунутися з угодою.

«Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, запропонованих американцями, але не можемо прийняти все це в його нинішньому вигляді», — цитують Рябкова російські ЗМІ.

Ці розбіжності відбуваються в той момент, коли президент США Дональд Трамп, схоже, стає дедалі нетерплячішим щодо того, що, на його думку, може бути зволіканням з боку Москви.

Останніми днями Трамп заявив, що розлючений на Путіна, і говорив про запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Путін заявив, що хоче, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО, щоб Росія контролювала всі чотири регіони України, які вона називала своїми (йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, не говорячи вже навіть про Крим), і щоб розмір української армії був обмежений. Київ каже, що ці вимоги є рівнозначними вимогам капітуляції.

Reuters нагадує, що перед вихідними Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Росії, що збентежило європейських союзників Сполучених Штатів. Однак, після розмови з президентом Фінляндії, Трамп змінив тон на більш жорсткий.

Раніше у виданні The Times заявили, що Путін грає на неприязні Трампа до президента Зеленського та їх спільному переконанні, що Україну не слід розглядати як суверенну державу.

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