ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Переговори Росії та України: Лавров окреслив позицію Москви

Росіяни стверджують, що готові до «будь-яких форматів перемовин». Зокрема, йдеться про підняття рівня глав делегацій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Getty Images

Росія готова продовжувати переговори з Україною. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що можливий саміт має поставити крапку у цьому процесі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як стверджує Лавров, за підсумками розмови телефонного позавчора з президентом Трампом, наш президент вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про підвищення рівня глав делегацій.

«І саме це вписується в нашу пропозицію, про яку я щойно згадав, про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання. Поряд із військовими, поряд із гуманітарними», — додав глава МЗС РФ.

За словами посадовця, росіяни розраховують, що президент Трамп «роз’яснить ідею київським представникам», і вони отримають реакцію.

«Це стало б важливим кроком щодо підвищення рівня переговорів, підвищення ступеня конкретності та наближення до розгляду ключових питань, які потрібно вирішити для сталого врегулювання», — каже Лавров.

Він стверджує, що росіяни готові до будь-яких форматів. Але коли йдеться про зустрічі на вищому рівні, необхідно «ретельно їх підготувати, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а ставили крапку у переговорах».

Нагадаємо, Трамп прокоментував можливість переговорів між Зеленським та Путіним. Він вважає, що зустріч двох лідерів може відбутися у «більш позитивному тоні, ніж очікували у Вашингтоні».

«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.

Лідер США визнав: у відносинах Києва та Москви тривалий час панує «величезна неприязнь». Однак нинішні переговори, на його думку, можуть відкрити шлях до нових домовленостей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie