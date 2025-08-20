- Дата публікації
Переговори Росії та України: Лавров окреслив позицію Москви
Росіяни стверджують, що готові до «будь-яких форматів перемовин». Зокрема, йдеться про підняття рівня глав делегацій.
Росія готова продовжувати переговори з Україною. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що можливий саміт має поставити крапку у цьому процесі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як стверджує Лавров, за підсумками розмови телефонного позавчора з президентом Трампом, наш президент вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про підвищення рівня глав делегацій.
«І саме це вписується в нашу пропозицію, про яку я щойно згадав, про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання. Поряд із військовими, поряд із гуманітарними», — додав глава МЗС РФ.
За словами посадовця, росіяни розраховують, що президент Трамп «роз’яснить ідею київським представникам», і вони отримають реакцію.
«Це стало б важливим кроком щодо підвищення рівня переговорів, підвищення ступеня конкретності та наближення до розгляду ключових питань, які потрібно вирішити для сталого врегулювання», — каже Лавров.
Він стверджує, що росіяни готові до будь-яких форматів. Але коли йдеться про зустрічі на вищому рівні, необхідно «ретельно їх підготувати, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а ставили крапку у переговорах».
Нагадаємо, Трамп прокоментував можливість переговорів між Зеленським та Путіним. Він вважає, що зустріч двох лідерів може відбутися у «більш позитивному тоні, ніж очікували у Вашингтоні».
«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.
Лідер США визнав: у відносинах Києва та Москви тривалий час панує «величезна неприязнь». Однак нинішні переговори, на його думку, можуть відкрити шлях до нових домовленостей.