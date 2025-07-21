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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори Росії та України у Стамбулі: коли відбудуться і про що говоритимуть делегації

За даними дипломатичних джерел, цього тижня у Стамбулі відбудуться важливі міжнародні дипломатичні зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Переговори у Стамбулі

Переговори у Стамбулі / © Getty Images

Російська та українська делегації зустрінуться у столиці Туреччини Стамбулі вже цього тижня.

Про це повідомляє Independent Türkçe із посиланням на власні джерела.

«Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Деталі щодо місця, часу та складу делегації зустрічі не розголошуються», — зазначили джерела.

від початку війни між Росією та Україною в лютому 2022 року сторони періодично зустрічалися за посередництва Туреччини. Нові переговори, які відбудуться у Стамбулі, як повідомляється, включатимуть технічні переговори з обмеженого кола тем. Очікується, що переговори будуть зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки кордонів.

Нагадаємо, 8 липня очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

3 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність нового раунду переговорів між Москвою та Києвом. За словами Пєскова, «потрібно завершити всі процедури погодження. Кожна зі сторін чекає на пропозиції про терміни».

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