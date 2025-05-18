Трамп і Путін / Архівне фото / © Associated Press

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Мирні переговори йдуть шляхом до «розподілу» України між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

За його словами, Київ змушений максимально використовувати «неприйнятну ситуацію», коли питання миру та території «вирішуються без його думок».

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«Трамп і Путін мають виступити завтра, і Україна побоюється, що будь-яка так звана мирна угода, створена ними, насправді буде „угодою-самогубством — або погоджуйся, або ні“. Війна триватиме, американці відступлять, і їм (українцям — Ред.) стане справді дуже важко», — каже Кларк.

Експерт наголошує, що ідея переговорів між двома країнами, однієї з яких на цих переговорах немає, є абсурдною.

«Це те, що в дипломатії називається розподілом. Ще не дійшло до цього, можливо, й не дійде, але це шлях, яким ми йдемо. Саме туди ми прямуємо», — попередив Кларк.

Він прогнозує, що під час телефонної розмови між Трампом і Путіним буде обговорено необхідність саміту.

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Путін хоче швидкого проведення саміту, щоб «вийти зі свого статусу ізгоя», але чим швидше його доведуть до цього, тим більший тиск на нього чинитимуть, щоб він погодився на припинення вогню.

Експерт наголошує, що, попри розмови про мир, росіяни щоночі атакують Україну ракетами та дронами, а також просуваються вздовж усієї лінії фронту.

Тим часом, каже Кларк, Володимир Путін використовує ту саму мову, що й у нацистській Німеччині, стверджуючи, що регіони з російськомовним населенням повинні бути частиною Росії.

Раніше спецпредставник Трампа Келлог заявив про «сильний мирний план», який зупинить вбивства в Україні.

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