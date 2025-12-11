ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Переговори щодо мирного плану Трампа у суботу: хто і про що домовлятиметься

На тлі трансатлантичної напруженості сторони шукатимуть консенсус щодо територіальних та безпекових питань для України.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Переговори

Переговори / © twitter.com

У суботу, 13 грудня, в Парижі очікується зустріч високопоставлених американських чиновників з представниками України, Франції, Німеччини та Великобританії. Основною темою обговорення стане мирний план президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Axios.

Як пояснили джерела в Білому домі та українські чиновники, мета зустрічі — виробити спільну позицію щодо плану, який включає 20 пунктів та передбачає низку складних поступок для Києва. Подія відбувається на тлі зростаючої напруженості у трансатлантичних відносинах: США наполягають на якнайшвидшому прийнятті плану, тоді як європейські партнери закликають до обережності.

Зустріч у Парижі відбулася після телефонної розмови Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. За словами Мерца, європейські лідери підкреслили, що остаточне рішення щодо українських територій належить Києву.

Інтрига полягає в тому, що хоча країни будуть представлені своїми радниками з національної безпеки, поки неясно, чи приєднається держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки. Три тижні тому він очолював американську делегацію на переговорах у Женеві, однак наразі переговори ведуть посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Зеленський і європейські лідери також прагнуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але дата ще не визначена. Україна вже надала адміністрації США детальну відповідь на останню версію плану, включно з пропозиціями щодо територій і Запорізької атомної електростанції.

У той же час Росія наполягає на гарантіях безпеки та не приймає членства України в НАТО, передавши свої пропозиції американській стороні. Українські та європейські офіційні особи залишаються скептичними щодо справжніх намірів Кремля, хоча Трамп висловив упевненість у серйозності намірів Путіна.

Нагадаємо, Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.

