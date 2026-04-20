- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 2 хв
Переговори щодо миру: Зеленський прокоментував можливий візит представників США
Президент Володимир Зеленський заявив, що не варто перебільшувати значення можливого візиту американських переговірників до України.
Президент України Володимир Зеленський закликав не перебільшувати значення можливого візиту американських переговірників до Києва.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».
За його словами, приїзд представників США, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, не має ставати окремою подією, на якій варто робити акцент.
«Ми не повинні робити з їхнього приїзду якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними і так на контакті», — зазначив Зеленський.
Водночас він підкреслив, що такий візит більше потрібен американській стороні, ніж Україні.
«Я вважаю, що їх приїзд потрібен не нам, а їм. Тому що це не повага — їздити в Москву і не приїжджати в Київ», — сказав президент.
Глава держави наголосив, що ключовим залишається не формат зустрічей, а досягнення конкретного результату.
«Ми ж не про місце, ми про результат», — додав він.
За словами Зеленського, переговори з американською стороною тривають, зокрема у телефонному форматі. Водночас він підкреслив, що головною перепоною для завершення війни залишається позиція Росії.
«Питання в тому, що Росія не хоче закінчувати війну», — зазначив президент.
Він також наголосив, що найшвидшим шляхом до припинення бойових дій є домовленості про припинення вогню, які дозволили б зупинити втрати.
«Це найшвидший формат, як припинити вбивства. І треба, щоб у цей формат грали всі серйозні люди», — підсумував Зеленський.
Переговори щодо миру в Україні — що відомо
У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.
Також до делегації може долучитися сенатор США Ліндсі Грем. Передбачається, що цей візит пов’язаний з підготовкою до можливого відновлення переговорів щодо війни Росії проти України.
Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.