Переговори щодо миру: Зеленський прокоментував можливий візит представників США

Президент України Володимир Зеленський закликав не перебільшувати значення можливого візиту американських переговірників до Києва.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

За його словами, приїзд представників США, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, не має ставати окремою подією, на якій варто робити акцент.

«Ми не повинні робити з їхнього приїзду якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними і так на контакті», — зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що такий візит більше потрібен американській стороні, ніж Україні.

«Я вважаю, що їх приїзд потрібен не нам, а їм. Тому що це не повага — їздити в Москву і не приїжджати в Київ», — сказав президент.

Глава держави наголосив, що ключовим залишається не формат зустрічей, а досягнення конкретного результату.

«Ми ж не про місце, ми про результат», — додав він.

За словами Зеленського, переговори з американською стороною тривають, зокрема у телефонному форматі. Водночас він підкреслив, що головною перепоною для завершення війни залишається позиція Росії.

«Питання в тому, що Росія не хоче закінчувати війну», — зазначив президент.

Він також наголосив, що найшвидшим шляхом до припинення бойових дій є домовленості про припинення вогню, які дозволили б зупинити втрати.

«Це найшвидший формат, як припинити вбивства. І треба, щоб у цей формат грали всі серйозні люди», — підсумував Зеленський.

Переговори щодо миру в Україні — що відомо

У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.

Також до делегації може долучитися сенатор США Ліндсі Грем. Передбачається, що цей візит пов’язаний з підготовкою до можливого відновлення переговорів щодо війни Росії проти України.

Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.