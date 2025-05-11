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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори щодо нацменшин: чи прибуде Угорщина на консультації

Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Угорщини

Прапор Угорщини / © pixabay.com

Угорська сторона перенесла консультації з українською делегацією у межах переговорів про нацменшини. Вони були заплановані на 12 травня.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Що відомо про переговори України та Угорщини

Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

“Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація”, — зазначили у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що угорські силовики ввечері п’ятниці, 9 травня, провели в центрі Будапешта операцію із затримання «українського шпигуна». Ним виявився колишній український дипломат Сергій Александров, у якого є бізнес у столиці.

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