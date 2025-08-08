Переговори щодо України без Європи: чому Воллес вважає це небезпечним

Бен Воллес / © Associated Press

Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Telegraph.

Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Російської Федерації Володимиром Путіним. Після цього заплановані тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але без представників країн Європи. Цей бак бентежить Воллеса.

Зі слів Воллеса, “європейська країна” повинна бути “в кімнаті”, щоб гарантувати недопущення нав’язування Україні невигідних умов.

"Так, є занепокоєння є. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави - Франція і Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська держава", - відповів політик на запитання про те, чи існує ймовірність того, що Трамп може “змусити” Україну погодитися на те, чого вона насправді не хоче.

Колишній британський міністр оборони назвав українського президента “хороброю людиною”, але, каже Воллес, йому знадобиться підтримка, щоб протистояти Трампу та Путіну.

Він додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни, Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні.

Як повідомлялося, експосол Великої Британії в Україні Саймон Сміт каже: важливим питання залишається те, як серйозно Трамп і Путін налаштовані завершити війну. З його слів, “фюрер” РФ упевнений, що час на його боці, а тому “все, що йому потрібно робити, це продовжувати працювати та чекати, поки підтримка України зламається”.

Нагадаємо, Sky News пише про те, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні. Наразі немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою позицію на переговорах.