Переговори щодо України: Мелоні звернулася до Євроради з жорсткою вимогою

Мелоні жорстко розкритикувала хаос у ЄС щодо переговорів по Україні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала лідерів ЄС якнайшвидше визначити єдиного представника на переговорах щодо України.

Про це пишуть Politico і Вloomberg.

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У листі до президента Європейської ради Антоніо Кости, який головує на зустрічах 27 лідерів ЄС, Мелоні заявила, що вони повинні обговорити це питання на неформальному саміті в Дубліні наступного тижня

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На думку італійської прем’єрки, нинішній підхід, який передбачає залучення цілої низки різних переговірників та форматів, що представляють інтереси блоку, підриває довіру до ЄС.

«Я переконана, що ми всі усвідомлюємо, як, проектуючи образ Європи, яка діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче продовження цієї війни», — написала вона у листі. «Я вважаю це неприйнятним, враховуючи, що на кону людські життя та майбутнє нашої безпеки».

Журналісти нагадують, що хоча ЄС неодноразово наполягав на тому, щоб отримати «місце за столом переговорів» на мирних переговорах щодо України, блок ще не домовився про єдиного лідера чи інституцію, яка б очолила переговори.

«Хаотична робота з ініціативами, які переслідують одна одну та дублюють одне одного, не допоможе нам — ні нашим партнерам, ні тим, кого ми маємо переконати зупинити цю безглузду агресію», — додала Мелоні.

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Водночас, вона запевнила, що не просить місця для Італії в тому чи іншому форматі. Оскільки формат переговорів дедалі більше зосереджується навколо E3 — Великої Британії, Франції та Німеччини — поряд з ЄС, НАТО та Україною, Італія опинилася осторонь.

Минулого року Італія стала найголоснішим та найнаполегливішим прихильником у ЄС щодо призначення спеціального посланника для мирних переговорів між Росією та Україною. Мелоні вперше публічно озвучила цю пропозицію в січні, стверджуючи, що блок повинен «говорити одним голосом» та безпосередньо взаємодіяти з Москвою.

Хоча інші країни, включаючи Францію, Австрію, Чехію та Люксембург, також висловили підтримку цій ідеї, Рим очолив цю ініціативу, а італійські чиновники неодноразово порушували це питання на полях самітів ЄС та в обговореннях між послами ЄС, які готують зустрічі лідерів.

Нагадаємо, що після виборів у США Кремль заговорив ультиматумами і озвучив, чого хоче від України.

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