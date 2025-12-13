Переговори щодо України різко активізувалися: про що домовляються - деталі від BILD

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Наразі мирні переговори щодо війни в Україні відбуваються найбільш інтенсивно, ніж раніше - починаючи від лютого 2022-го, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовника, президент США Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на українського лідера Володимира Зеленського, підштовхуючи його до поступок. Зокрема, тиск відбувається на тлі внутрішнього політичного ослаблення президента України через корупційний скандал.

BILD наголошує, що одним із “найчутливіших запитань” залишається Донбас. Зеленський вже підтвердив, що Вашингтон висунув спірну пропозицію, згідно з якою українські війська мають вийти з частини Донецької області. Згодом ця територія може стати «демілітаризованою зоною».

Втім, Донбас — лише один із пунктів переговорів. Крім того, обговорюватимуть питання гарантій безпеки для України, відновлення зруйнованих міст та долю заморожених російських активів. Йдеться більш ніж про 200 млрд євро, заарештованих у Європі.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами провідних європейських країн у Берліні. У матеріалі наголошується, що ці переговори мають особливе значення з огляду на плани Білого дому.

Своєю чергою, Axios з посиланням на високопосадовця США повідомило, що адміністрація Білого дому готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО. Вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу. За словами джерела, буде три окремі угоди щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України.

Тим часом сам президент США заявив, що мирна угода для України, яку наразі просуває американська сторона, може виявитися дієвою. З його слів, робота триває і результат може бути відомий уже найближчим часом.