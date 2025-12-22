Переговори щодо України у США: Віткофф прокоментував контакти з Києвом і Москвою

Стів Віткофф / © Getty Images

У Флориді протягом кількох днів відбулися переговори за участі української, американської, європейської та російської сторін, присвячені безпековим питанням і можливим параметрам мирного врегулювання війни в Україні.

За словами спеціального посланця США Стів Віткофф, зустрічі як з українською, так і з російською делегаціями були конструктивними та зосередженими на узгодженні подальших кроків.

Про це Віткофф написав у мережі Х

Українську делегацію представляли секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. З американського боку в переговорах брали участь також Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джош Ґруенбаум.

До консультацій долучилися й ключові радники з національної безпеки європейських країн — з метою синхронізації позицій між Україною, США та Європою щодо спільного стратегічного підходу.

Окремо відбулися переговори у форматі США–Україна. Під час них сторони зосередилися на кількох напрямках: подальшому розвитку 20-пунктового плану, узгодженні багатосторонніх безпекових гарантій, формуванні рамок безпекових гарантій з боку США для України, а також на опрацюванні економічного та відновлювального плану.

Особливу увагу було приділено часовим рамкам і послідовності реалізації наступних етапів домовленостей.

Українська сторона наголосила, що залишається відданою досягненню справедливого й сталого миру. Ключовими пріоритетами визначено припинення бойових дій, забезпечення гарантованої безпеки та створення умов для відновлення, стабільності й довгострокового розвитку країни.

Водночас у Флориді відбулися й окремі зустрічі американської делегації з російською стороною. Росію представляв спеціальний посланець Кирило Дмитрієв, який, за повідомленнями, обговорював із представниками США питання просування мирного плану президента США Дональд Трамп щодо України.

Тим часом спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен Стів Віткофф здійнив стрімкий дипломатичний злет, попри відсутність досвіду в геополітиці, не завдяки особистій підтримці Дональда Трампа, а через бажання президента РФ Володимира Путіна.