Переговори США і Росії: CNN назвало два ключові та суперечливі моменти

Над сьогоднішніми переговорами між представниками США та Росії, зокрема “фюрера” Володимира Путіна, нависають дві ключові суперечливі проблеми.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Спеціальний посланець Стів Віткофф і зять американського лідера Дональда Трампа Джаред Кушнер перебувають у Москві, де проводять дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни в Україні.

Їхнє головне завдання, наголошує видання, - переконати Володимира Путіна розглянути можливі поступки, обговорені з українською стороною під час останніх переговорів, які могли б стати основою мирної угоди між Москвою і Києвом.

“На кону стоїть багато питань, але над переговорами нависають дві ключові суперечливі проблеми: прагнення України вступити до НАТО і вимоги Росії віддати території на Донбасі, яку вона ще не завоювала”, - йдеться у статті.

Точні деталі того, що Віткофф і Кушнер запропонують Кремлю, не оприлюднені. Втім, наголошує CNN, відомо, що потенційні компромісні рішення, які фактично заблокували би членство України в НАТО і забезпечили б Росії територіальні надбання, вже обговорені з Києвом, хоча ще не остаточно узгоджені.

“Головне питання полягає в тому, чи Путін, який досі відмовлявся відмовитися від максималістських вимог, розглядатиме те, що йому пропонують, як перемогу, яка відповідає його військовим і політичним цілям, чи вирішить продовжувати тиск”, - констатує видання.

Нагадаємо, Трамп відправив нетипову команду переговорників до Москви. Видання CNN називає команду, в складі якої спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер, нетрадиційно дипломатичною. Натомість сам американський лідер вважає їх найефективнішими «посередниками», здатними «закрити угоду» між Києвом і Москвою.