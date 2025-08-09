Переговори тет-а-тет на Алясці: що хоче отримати Трамп, а що - Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

Реклама

У п’ятницю, 15 серпня, мають відбутися переговори президента США Дональда Трампа та диктатора-президента РФ Володимира Путіна. Обоє лідерів мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч.

Чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці, оцінив колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News.

Американський лідер. ймовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі “спроможним оголосити про угоду”

Реклама

“Трамп хотів би мати можливість оголосити про угоду наступної п’ятниці та сказати, мовляв, дивіться, я домовився, як завершити цю війну. А потім представити це президенту Зеленському”, - висловився політик.

Тим часом Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці - як перемогу.

“Росія захоче говорити не лише про Україну, а й про двосторонні відносини, економічний потенціал, заморожену північ тощо, і представить це як своєрідний кінець ізоляції Путіна на Заході”, - додає Марк Лайалл.

Нагадаємо, кореспондент Sky News Айвор Беннетт також вважає, що саміт на Алясці – це перемога Путіна. США не є членом МКС, а тому для “фюрера” немає жодної загрози арешту. Ба більше - щоб візит відбувся, американському Міністерству фінансів, ймовірно, навіть доведеться скасувати санкції проти лідера Кремля, як це було зроблено, коли його інвестиційний посланець Кирило Дмитрієв прилетів до Вашингтона у квітні.

Реклама

Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон каже, російському диктатору сильно потрібна зустріч з президентом США. Саме тому Путін погодився на поїздку до Аляски. Політик зауважує: Путін, який перебував у вигнанні після повномасштабного вторгнення до України 2022-го, повертається на публіку та перебуватиме на одному рівні з президентом США.