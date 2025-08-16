Переговори Трампа і Путіна тривають уже 2,5 години: останні деталі від Білого дому

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці / © Associated Press

Білий дім уточнює, що переговори Трампа та Путіна на Алясці тривають 2,5 години.

Про це повідомив заступник глави Білого дому Ден Скавіно у мережі Х.

Зустріч проходить у форматі «3 на 3» (крім лідерів країн, ще глави МЗС та помічники).

Нагадаємо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.