Політика
452
1 хв

Переговори Трампа і Путіна тривають уже 2,5 години: останні деталі від Білого дому

Зазначається, що зустріч проходить у форматі «3 на 3».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці / © Associated Press

Білий дім уточнює, що переговори Трампа та Путіна на Алясці тривають 2,5 години.

Про це повідомив заступник глави Білого дому Ден Скавіно у мережі Х.

Зустріч проходить у форматі «3 на 3» (крім лідерів країн, ще глави МЗС та помічники).

Нагадаємо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.

