Політика
1001
Переговори Трампа і Путіна у Будапешті: як відреагував Орбан

Орбан відреагував на те, що саміт Трампа і Путіна відбудеться в Будапешті.

Дмитро Гулійчук
Орбан заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна

Орбан заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна / © ТСН.ua

Скандальний угорський прем’єр і «друг Путіна» Віктор Орбан відреагував на заяву Дональда Трампа, що той зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.

Про це Орбан написав у дописі на платформі Х.

Він назвав потенційну зустріч «чудовою новиною».

«Запланована зустріч президентів Америки та Росії — це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові», — заявив угорський прем’єр.

Натомість представник Путіна на переговорах зі США, уродженець Києва Кирило Дмитрієв одразу полестив Орбану, перепостивши його повідомлення і додавши від себе, що нібито «Угорщина завжди була голосом розуму та миротворцем у Європі».

Раніше у Білому домі розповіли про перші результати розмови Трампа і Путіна. Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.

