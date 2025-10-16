- Дата публікації
Переговори Трампа і Путіна у Будапешті: як відреагував Орбан
Орбан відреагував на те, що саміт Трампа і Путіна відбудеться в Будапешті.
Скандальний угорський прем’єр і «друг Путіна» Віктор Орбан відреагував на заяву Дональда Трампа, що той зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.
Про це Орбан написав у дописі на платформі Х.
Він назвав потенційну зустріч «чудовою новиною».
«Запланована зустріч президентів Америки та Росії — це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові», — заявив угорський прем’єр.
Натомість представник Путіна на переговорах зі США, уродженець Києва Кирило Дмитрієв одразу полестив Орбану, перепостивши його повідомлення і додавши від себе, що нібито «Угорщина завжди була голосом розуму та миротворцем у Європі».
Раніше у Білому домі розповіли про перші результати розмови Трампа і Путіна. Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.