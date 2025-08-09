Переговори Трампа і Путіна / © ТСН.ua

У суботу, 8 серпня, на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки європейських держав та України було узгоджено пропозиції для переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на двох проінформованих європейських посадовців.

Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, зокрема «обміном територіями».

«Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій», — заявив один зі співрозмовників видання.

Також пропозиції передбачають «обмін територіями» лише на взаємній основі — тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

При цьому будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені гарантіями безпеки, серед яких — потенційне членство України в НАТО.

Ці пропозиції було представлено американській стороні, яку представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланці президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Цими пропозиціями Європа та Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

За словами одного зі співрозмовників видання, Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.