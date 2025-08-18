Переговори Трампа і Зеленського: чому зустріч у Білому домі викликала паніку в Європі

Президент Дональд Трамп / © Associated Press

У європейських столицях панує паніка через майбутні переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, які відбудуться у Білому домі вже цього понеділка, 18 серпня.

Про це пише The New York Times.

У NYT відзначають небачений поспіх у скликанні зустрічі — востаннє так швидко лідерів збирали перед війною в Іраку.

За словами високопоставленого європейського дипломата, який побажав залишитися анонімним, головне занепокоєння союзників полягає у можливому повторенні інциденту, що стався у лютому.

Тоді Дональд Трамп під час публічного виступу різко розкритикував Володимира Зеленського та заявив, що Україна «не має карт у руках» у війні проти Росії. Цей випадок викликав хвилю обурення серед європейських партнерів і змусив їх сумніватися у майбутній політиці Вашингтона.

Тепер союзники бояться, що Трамп може використати переговори для просування власних ідей мирного врегулювання, які, на їхню думку, вигідні насамперед Москві. Зокрема, він фактично відмовився від концепції припинення вогню як ключової передумови для будь-яких домовленостей.

Путін неодноразово заявляв, що готовий до миру лише після досягнення «російських військових цілей».

Водночас у Вашингтоні наполягають, що ініціатива зустрічі була саме від американської сторони. Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS заперечив припущення, що європейські лідери їдуть до Вашингтона як «охоронці» Зеленського. За його словами, домовленість про переговори була досягнута після серії спільних консультацій, і союзники діють узгоджено.

Як зазначає The New York Times, під час переговорів у Білому домі лідери планують обговорювати не лише питання можливих кордонів у разі майбутнього миру, а й гарантії безпеки для України. Серед можливих сценаріїв називають навіть ідею розгортання міжнародного миротворчого контингенту.

Що відомо про зустріч у Білому домі

Володимир зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 18 серпня у Вашингтоні. До них приєднається низка європейських лідерів: очільника Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.

За даними джерел видання BILD, спершу Трамп і Зеленський проведуть переговори тет-а-тет, а після цього до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі.