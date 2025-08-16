- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 6004
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори Трампа та Путіна та їх наслідки: головні новини ночі 16 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 серпня 2025 року:
Трамп після зустрічі з Путіним не телефонував Зеленському — FT Читати далі –>
Мирна угода з Росією: Трамп розповів деталі розмови з Путіним Читати далі –>
Трамп заявив, що не планує нових санкцій проти Росії Читати далі –>
Перемовини Трампа і Путіна завершилися Читати далі –>
Трамп дав інтерв’ю після зустрічі з Путіним: головні заяви Читати далі –>