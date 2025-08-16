ТСН у соціальних мережах

Переговори Трампа та Путіна та їх наслідки: головні новини ночі 16 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 серпня 2025 року:

  • Трамп після зустрічі з Путіним не телефонував Зеленському — FT Читати далі –>

  • Мирна угода з Росією: Трамп розповів деталі розмови з Путіним Читати далі –>

  • Трамп заявив, що не планує нових санкцій проти Росії Читати далі –>

  • Перемовини Трампа і Путіна завершилися Читати далі –>

  • Трамп дав інтерв’ю після зустрічі з Путіним: головні заяви Читати далі –>

