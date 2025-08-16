Переговори Трампа з Путіним: у Берліні не коментують

Берлін / © Associated Press

Уряд Німеччини стримано відреагував на підсумки зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці.

Про це повідомляє німецька агенція dpa з посиланням на близькі до влади джерела.

Наголошується, що команда очільника німецького уряду перебуває у тісному контакті із союзниками.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп зустрівся з Путіним на Алясці.

Після завершення переговорів Трамп заявив, що під час зустрічі з Путіним не досягли згоди щодо кількох «важливих пунктів», їхнє вирішення залежить від України.

Водночас Трамп оцінив свою зустріч з Путіним на «10 з 10», заявивши про «дуже хороший прогрес» на шляху до миру в Україні».

Після завершення переговорів із Путіним Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському і європейським лідерам. Вони наразі не повідомляли деталі цієї розмови.

Вольфганг Ішингер, німецький дипломат та колишній очільник Мюнхенської безпекової конференції, вважає, що Володимир Путін здобув перемогу під час переговорів на Алясці.

«Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого», — так німецький дипломат описав підсумки переговорів.