Переговори Трампа з Путіним у Будапешті: політолог пояснив, для чого це Орбану
Високої ефективності від можливої зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті очікувати не слід.
Президент США Дональд Трамп запустив проєкт передвиборчої підтримки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті — частина цього процесу.
Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив Ігор Чаленко, політолог.
«Що стосується Будапешту, я б його повністю, чесно кажучи, не відкидав. Це двосторонній формат. Якщо Москва зможе якимось чином адаптувати меседж, що вони дійсно хочуть завершення війни і якісь пропозиції закинути Трампу, то цілком така можлива зустріч», — вважає він.
Водночас, акцентував Чаленко, її ефективність буде не більшою, ніж результати переговорів на Алясці.
Нагадаємо, Орбан назвав єдину людину, яка може призвести до миру в Україні.
За його словами, потрібен «хтось зовнішній, хто не пов’язаний ні з росіянами, ні з українцями. Ця людина зможе чинити тиск заради укладення мирної угоди. В ситуації, яка склалася, вважає він, потрібен „третій гравець“, який зможе здійснити реальний крок у напрямку врегулювання конфлікту.
«На жаль, європейці вийшли з процесу, тому єдиним, хто залишився, є Трамп. Він дійсно відданий ідеї досягнення миру», — наголосив Віктор Орбан.