ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Переговори Трампа з Путіним у Будапешті: політолог пояснив, для чого це Орбану

Високої ефективності від можливої зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті очікувати не слід.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Орбан і Трамп

Орбан і Трамп

Президент США Дональд Трамп запустив проєкт передвиборчої підтримки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті — частина цього процесу.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив Ігор Чаленко, політолог.

«Що стосується Будапешту, я б його повністю, чесно кажучи, не відкидав. Це двосторонній формат. Якщо Москва зможе якимось чином адаптувати меседж, що вони дійсно хочуть завершення війни і якісь пропозиції закинути Трампу, то цілком така можлива зустріч», — вважає він.

Водночас, акцентував Чаленко, її ефективність буде не більшою, ніж результати переговорів на Алясці.

Нагадаємо, Орбан назвав єдину людину, яка може призвести до миру в Україні.

За його словами, потрібен «хтось зовнішній, хто не пов’язаний ні з росіянами, ні з українцями. Ця людина зможе чинити тиск заради укладення мирної угоди. В ситуації, яка склалася, вважає він, потрібен „третій гравець“, який зможе здійснити реальний крок у напрямку врегулювання конфлікту.

«На жаль, європейці вийшли з процесу, тому єдиним, хто залишився, є Трамп. Він дійсно відданий ідеї досягнення миру», — наголосив Віктор Орбан.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie