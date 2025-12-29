Переговори Трампа з Зеленським: у NYT пояснили, чому Україна вже має перевагу

Трамп з Зеленським / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський завершив черговий раунд переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Флориді без відчутного прориву в мирній угоді. Проте український лідер зберіг дипломатичну динаміку. Для України вже є перемогою, що продовження переговорів відбулося без нав’язаних дедлайнів та уникнення Трампом прямих вимог Кремля.

Про це пише The New York Times.

За оцінками видання, одним із найважливіших підсумків зустрічі у Мар-а-Лаго, що у Флориді, стала відмова Дональда Трампа від встановлення фіксованих дат завершення війни. Раніше політик називав цільовими термінами День подяки та Різдво, проте тепер визнав складність процесу.

Реклама

«У мене немає дедлайнів. Знаєте, який у мене дедлайн? Закінчити війну», — заявив Трамп журналістам, додавши, що це «дуже складна справа», яку неможливо вирішити за один день.

Як пише видання, для української сторони зустріч вважається позитивною вже через те, що вона не закінчилася провалом або ультиматумами. На відміну від попередніх переговорів, Трамп не повторював максималістських вимог РФ. Це виглядає особливо значущим на тлі того, що безпосередньо перед зустріччю з Зеленським Трамп провів понад годинну розмову з Путіним.

Зазначається, у жовтні подібна розмова лідерів США та РФ призвела до напруженості: тоді Путін переконав Трампа відмовити Україні у постачанні крилатих ракет. Цього разу, попри повторення Кремлем вимог щодо територіальних поступок у Донецькій області, Трамп утримався від публічного тиску на Київ.

Також повідомляється, Володимир Зеленський оцінив готовність мирного плану на 90%. Він відмітив прогрес у питаннях гарантій безпеки від США та європейських союзників. Серед обговорюваних компромісів — створення демілітаризованої зони, звідки мають вийти війська обох сторін. Проте сторони досі мають розбіжності щодо статусу окупованих територій на сході та контролю над атомною електростанцією. Президент США Дональд Трамп був більш стриманим в оцінках. Він зазначив, що слово «угода» поки що є занадто сильним, хоча сторони «наближаються» до порозуміння в територіальних питаннях.

Реклама

Як повідомляє NYT, перспективним для України є формат наступного раунду переговорів, який може відбутися у США вже наступного місяця. Зеленський наголосив, що до процесу можуть офіційно долучитися європейські лідери. Участь Європи як повноправного партнера, а не просто посередника, розглядається Києвом як спосіб зміцнити власну переговорну позицію та запобігти кулуарним домовленостям Вашингтона з Москвою.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою, Трамп заявив суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.

Водночас Зеленський повідомив, що розроблений мирний план із 20 пунктів наразі затверджений на 90%.

Новий раунд переговорів між лідерами України та США запланований на 29 грудня.