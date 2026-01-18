Переговори тривають: про що Буданов, Умєров та Арахамія домовлялися у США

Переговори у Флориді / © ТСН.ua

Українська делагація продовжує переговори з американською стороною у Флориді.

Про підсумки перемовин розповіли президент Володимир Зеленський і очільник української перегворної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Україну на переговорах преставляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та глава провладної парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

З американського боку в консультаціях взяли участь спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, зять президента США і його радник Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Зеленський повідомив, що було проведено вже кілька раундів перемовин — сторони працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.

Також українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, зокрема про постійні російські удари по нашій енергосистемі.

«Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку — розвідку для ударів. Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії — точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни — причина в Москві», — наголосив Зеленський.

Своєю чергою Рустем Умєров уточнив, що на перегвораз обговорили економічний розвиток та prosperity plan (План процвітання України), а також безпекові гарантії для України — з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації.

«Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі», — зазначив Умєров.

Нагадаємо, що українська делегація знову відправилася до США 17 січня. Зокрема, на переговорах вперше як керівник ОП бере участь Кирило Буданов.