Переговори у Будапешті: Туск різко розкритикував угорську столицю як майданчик для саміту

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо ідеї проведення майбутніх мирних переговорів щодо України в Угорщині.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляв Білий дім, президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт як потенційне місце зустрічі між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Однак Туск зауважив, що вибір столиці Угорщини виглядає історично іронічно.

Реклама

“Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце”, – зазначив польський прем’єр.

Історична довідка: у 1994 році в Будапешті було підписано меморандум, за яким Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Проте ці гарантії не були дотримані після анексії Криму Росією у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Як раніше повідомляв джерела Sky News, наразі найоптимальнішим місцем для переговорів вважають Женеву. Рим і Ватикан не підходять Росії, а Будапешт – не до вподоби Києву. Також розглядаються Відень і Доха, тоді як, за іншими повідомленнями, Володимир Путін пропонує зустрітися у Москві.