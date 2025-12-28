ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Переговори у Флориді: став відомий склад делагацій України та США

Стали відомі всі учасники на переговорах президентів у Флориді.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським у своєму клубі Mar-a-Lago

Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським у своєму клубі Mar-a-Lago / © Associated Press

У Флориді тривають переговори між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та їхніми командами.

ТСН. ua наводить список учасників переговорів з українського і американського боку.

Переговорна група України

  • Президент Володимир Зеленський;

  • Рустем Умеров, секретар РНБО;

  • Олексій Соболєв, міністр економіки;

  • Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;

  • Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;

  • Олександр Бевз, радник Офісу президента.

  • Ольга Стефанишина, пані посол України у США;

Переговорна група США

  • Президент США Дональд Трамп.

  • Марко Рубіо, державний секретар;

  • Піт Гегсет, міністр війни;

  • Сьюзі Вайлз, керівниця апарату Білого дому;

  • генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів;

  • Джаред Кушнер, радник президента США і його зять;

  • Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;

  • Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США.

  • Джош Грюнбаум, комісар Федеральної служби із закупівель у складі Управління служб загального призначення, який був присутній на переговорах з російськими чиновниками минулого тижня.

Станом на момент публікації новини перемовини Зеленського із Трампом тривають вже 2 години.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив гучну заяву перед переговорами із Зеленським і заявив, що швидке завершення війни може бути можливим.

Дата публікації
Кількість переглядів
529
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie