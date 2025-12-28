- Дата публікації
Переговори у Флориді: став відомий склад делагацій України та США
Стали відомі всі учасники на переговорах президентів у Флориді.
У Флориді тривають переговори між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та їхніми командами.
ТСН. ua наводить список учасників переговорів з українського і американського боку.
Переговорна група України
Президент Володимир Зеленський;
Рустем Умеров, секретар РНБО;
Олексій Соболєв, міністр економіки;
Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;
Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;
Олександр Бевз, радник Офісу президента.
Ольга Стефанишина, пані посол України у США;
Переговорна група США
Президент США Дональд Трамп.
Марко Рубіо, державний секретар;
Піт Гегсет, міністр війни;
Сьюзі Вайлз, керівниця апарату Білого дому;
генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів;
Джаред Кушнер, радник президента США і його зять;
Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;
Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США.
Джош Грюнбаум, комісар Федеральної служби із закупівель у складі Управління служб загального призначення, який був присутній на переговорах з російськими чиновниками минулого тижня.
Станом на момент публікації новини перемовини Зеленського із Трампом тривають вже 2 години.
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив гучну заяву перед переговорами із Зеленським і заявив, що швидке завершення війни може бути можливим.