Переговори у Кремлі: у Раді відреагували на ідею летіти до Москви

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Немає сенсу відправлення української делегації до Москви для переговорів безпосередньо з «фюрером» Володимиром Путіним ані з дипломатичної, ані з політичної точки зору.

Таку думку висловив голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу») у коментарі «УНІАН».

З його слів, така поїздка може бути використана Путіним і російською пропагандою проти України. Крім того, наголошує нардеп, це небезпечно.

Реклама

«Крім того, знаючи, на що здатні росіяни, з точки зору безпеки це вкрай небезпечна поїздка. Якщо взагалі є потреба зустрічатися з Путіним, то це можна зробити на території третьої держави. Зовсім не обов’язково їхати до Москви», — вважає Мережко.

Ба більше — переконаний депутат, навіть якщо така поїздка і відбудеться, то мало ймовірно, що вона щось дасть.

«Питання не в формі, не в тому, де і як зустрічатися, а в суті, в тому, що Путін абсолютно не проявляє жодних ознак, що він готовий до перемир’я», — пояснив Олександр Мережко.

Контекст

Telegram-канал Ukraine context повідомив, що начебто що для прискорення переговорного процесу розглядається можливість відправлення делегації до столиці РФ, аби у Москві провести переговори особисто з диктатором Путним.

Реклама

«Причина — хоч чинний склад російської переговорної групи і є більш конструктивним за попередній — вони все одно не мають ніякого впливу в РФ та повноважень приймати відповідні рішення. Через це переговори фактично „стоять на місці“, — повідомив ресурс.

Зазначається, що на останніх перемовинах прозвучала фраза, мовляв, «сенсу безкінечно кататися в ОАЕ чи США немає, й потрібно зустрітися там, де реально буде вирішуватися, як усе рухатися далі».



«Віткофф з Кушнером пропонує виступити в якості „гарантів безпеки“: їхній літак має прилетіти до Варшави, де захистити наших перемовників і полетіти у „Внуково“. Після чого — обидві делегації ведуть прямі переговори з Путіним», — йдеться у повідомленні.

«Запрошення» Зеленського до Москви

У січні помічник російського диктатора Юрій Ушаков вкотре покликав президента України Володимира Зеленського до Москви. Він зухвало запевнив, що нібито в Кремлі не відмовлялися від контактів українським лідеромі. Втім, висувають власні умови для зустрічі.

Водночас Зеленський виключив таку можливість. З його слів, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни. Президент наголоси, що зустріч у Москві неможлива, як і приїзд «фюрера» до Києва.