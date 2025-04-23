Переговори у Лондоні про мир переформатували: яка причина і що це означає

Прапор Великої Британії / © Shutterstock

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Переговори у Лондоні про мир в Україні довелося переформатувати, знизивши до технічного рівня, тому що сценарій досягнення миру від США, який планували покласти на стіл перемовин, не є спроможним.

Таку думку висловив політолог, співзасновник «Національної платформи стійкості та згуртованості» Олег Саакян, повідомляє FREEДОМ.

На думку Саакяна, США зрозуміли, що їм не варто зараз іти зі своїм сценарієм миру на політичний рівень домовленості, адже є ризики отримати відмову.

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«Сполучені Штати могли опинитися в ситуації, коли вони розмовляють із Києвом за посередництва трьох європейських країн, які, ймовірніше за все, виступатимуть адвокатами України. І в такому разі, ризики для позиції Штатів щодо компромісів Росії можуть бути досить складними. Тому, я думаю, і знизили рівень представленості переговорів», — пояснив політолог.

Водночас він звернув увагу на плани спецпосланця президента США Стіва Віткоффа здійснити черговий візит до Росії. Переговорний трек так чи інакше триватиме.

Щоправда, Саакян вважає, що про реальні переговори не йдеться. Усе це імітація переговорного процесу під тиском США.

«Ми маємо справу з імітацією переговорного процесу під тиском Сполучених Штатів, де всі сторони прекрасно розуміють, що домовитися нема про що. І умов немає — ні військово-політичних, ні геополітичних, які б зараз продиктували можливість завершення російсько-української війни. Простіше кажучи, Росія не готова відмовлятися від своїх амбіцій, а Україна не готова капітулювати. Відповідно, про що тут особливо розмовляти?» — пояснив експерт.

Він вважає, що Вашингтон поки що не готовий нав’язувати Москві свою позицію, існує дефіцит рішучості.

«Тому і перемовини в Лондоні зараз переходять на технічний рівень — рівень розмов максимум щодо припинення вогню і можливості його реалізації, а також про те, яким чином забезпечити контроль і виконання цього рішення», — висловся Саакян.

Нагадаємо, 23 квітня услід за раптовим рішенням США Німеччина і Франція скасували візити своїх топдипломатів на переговори до Лондона про мир в Україні. В МЗС Великої Британії оголосили, що заплановані міністерські зустрічі не відбудуться, натомість будуть перемовини на рівні чиновників.