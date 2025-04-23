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Переговори у Лондоні про перемир’я: Україна назвала головні "червоні лінії"
Україна не укладатиме угоди, яка дасть Росії можливість перегрупуватися та повернутися з більшим насильством.
Україна готова вести переговори про мир, але не буде капітулювати перед російською агресією.
На цьому наголосила віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі в мережі Х, коментуючи зустріч делегації України з партнерами в Лондоні.
За її словами, це принципова позиція української сторони.
Свириденко запевнила, що Україна не укладатиме угоди, яка дасть Росії можливість перегрупуватися та повернутися з більшим насильством.
«Повне припинення вогню — на землі, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же», — наголосила вона.
Українська віцепрем’єрка назвала три головні «червоні лінії», які не прийнятні для України:
заморожений конфлікт, замаскований під мир;
визнання окупації Криму;
відмова від членства в НАТО без обов’язкових гарантій безпеки.
Гарантії безпеки, за словами Свириденко, повинні бути достатньо сильними, щоб стримати майбутню російську агресію, і достатньо чіткими, щоб забезпечити тривалий мир.
Нагадаємо, у Лондоні стартували перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні — участь беруть радники та урядовці.