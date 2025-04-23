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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Лондоні про перемир’я: Україна назвала головні "червоні лінії"

Україна не укладатиме угоди, яка дасть Росії можливість перегрупуватися та повернутися з більшим насильством.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Україна готова вести переговори про мир, але не буде капітулювати перед російською агресією.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі в мережі Х, коментуючи зустріч делегації України з партнерами в Лондоні.

За її словами, це принципова позиція української сторони.

Свириденко запевнила, що Україна не укладатиме угоди, яка дасть Росії можливість перегрупуватися та повернутися з більшим насильством.

«Повне припинення вогню — на землі, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же», — наголосила вона.

Українська віцепрем’єрка назвала три головні «червоні лінії», які не прийнятні для України:

  • заморожений конфлікт, замаскований під мир;

  • визнання окупації Криму;

  • відмова від членства в НАТО без обов’язкових гарантій безпеки.

Гарантії безпеки, за словами Свириденко, повинні бути достатньо сильними, щоб стримати майбутню російську агресію, і достатньо чіткими, щоб забезпечити тривалий мир.

Нагадаємо, у Лондоні стартували перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні — участь беруть радники та урядовці.

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