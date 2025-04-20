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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Лондоні про перемир’я: в ОП зробили важливу заяву

Українська делегація обов’язково долучиться до обговорення припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сергій Лещенко

Радник голови ОП Сергій Лещенко / © УНІАН

На переговорах щодо припинення вогню, які мають відбутися наступного тижня у Лондоні за участі делегацій США та європейських партнерів, будуть присутні представники України.

У цьому запевнив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону в неділю, 20 квітня.

«Україна точно буде присутня на цих переговорах, тому що Україна ніколи не буде перепоною, бар'єром на шляху до миру – це наша позиція, яка задекларована на всіх майданчиках», - наголосив він.

Радник голови ОП не уточнив склад української делегації, зазначивши, що за потреби його можна буде відкоригувати.

При цьому Лещенко нагадав, що у попередніх переговорах за участю американців та європейців у Парижі брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 17 квітня у Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

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