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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Лондоні щодо війни в Україні скасовані: що кажуть у Британії

Переговори у Лондоні щодо миру в Україні за участю США та ЄС раптово перенесли. Стали відомі причини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Лондон

Лондон / © Getty Images

МЗС Великої Британії підтвердило, що заплановані на 23 квітня міністерські переговори у Лондоні щодо миру в Україні з колегами з Європи та США були відкладені.

Про це повідомляє The Guardian.

Скасування зустрічі у Лондоні сталося на тлі припущень, що Росія відмовилась від претензій на українські території, які вона не контролює, а також після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не зможе бути присутнім.

У короткій заяві британського МЗС було оголошено, що заплановані на ранок 23 квітня міністерські зустрічі не відбудуться і замість них пройдуть закулісні перемовини на рівні посадовців.

Ця заява стала уточненням до обережно сформульованого повідомлення у Мережі, яке пізно ввечері 22 квітня опублікував міністр закордонних справ Британії Девід Леммі після розмови з Рубіо.

Леммі заявив, що його переговори з держсекретарем США були продуктивними, але натякнув, що вони відбуватимуться на дещо нижчому рівні.

«Перемовини тривають у пришвидшеному темпі, і посадовці зустрінуться в Лондоні завтра. Це критичний момент для України, Британії та євроатлантичної безпеки», — зазначив британський міністр.

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що після відмови Рубіо від участі в зустрічі в Лондоні свою участь скасували також очільники МЗС Британії, Франції та Німеччини.

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