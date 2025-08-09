Переговори у Лондоні щодо зустрічі Трампа і Путіна: нові подробиці

Переговори у Лондоні / © Telegram / Андрій Єрмак

У суботу, 9 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров провели у Лондоні важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віце-президентом США Джей Ді Венсом. Переговори стосувалися майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Керівник ОП після закінчення зустрічі подякував учасникам зустрічі в Лондоні за максимально конструктивний підхід.

За його словами, українська сторона озвучила чіткі позиції:

надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації;

припинення вогню — потрібне;

лінія фронту — не кордон.

«Партнери підтримують нас не лише словами — допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться», — додав Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента окремо подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру.

Як повідомив виданню Axios неназваний американський чиновник, багатогодинна зустріч віцепрезидента Дж. Д. Венса в суботу у Великій Британії призвела до «значного прогресу» на шляху до мети президента Трампа — припинення війни в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники з нацбезпеки європейських держав та України на зустрічі в Лондоні передали свою узгоджену пропозицію американській стороні для майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, видання Financial Times зазначило, що існує особливе занепокоєння, що Трамп може прагнути швидкого вирішення війни, пропонуючи Путіну територіальні поступки, легітимізуючи незаконну анексію Криму та окупацію величезних частин чотирьох регіонів України: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».