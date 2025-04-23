Переговори у Лондоні: Єрмак повідомив результати зустрічі з Келлогом

Українська команда перемовників зустрілася у Лондоні зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом / © Telegram / Андрій Єрмак

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У Лондоні відбулася зустріч делегації України зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа», — написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, Келлогу повідомили, що Україна «за будь-яких обставин» під час переговорів буде відстоювати свої принципові позиції, тому що вони фактично є основами суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

«Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти», — підбив підсумки зустрічі Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак підсумував важливу зустріч у Лондоні. Керівник ОПУ анонсував продовження мирних консультацій.