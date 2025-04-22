Переговори у Лондоні: Зеленський заявив, чи визнає Крим російським

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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На тлі інформації у західних ЗМІ, що Сполучені Штати можуть офіційно визнати Крим територією Росії, президент Володимир Зеленський вкотре визначив позицію України з цього приводу.

Про це глава держави сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

Він запевнив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це суперечить Конституції.

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«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Це поза нашою Конституацією. Це наша територія — територія народу України. Ми не може просто „а чому б“. Цього не буде. Про будь-яку окуповану територію ми заявляли. І Конституція України своїм існуванням про це заявляє. Все», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».

У Bloomberg також написали, що США можуть запропонувати послаблення санкцій і визнання контролю РФ над Кримом.