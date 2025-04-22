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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Лондоні: Зеленський заявив, чи визнає Крим російським

Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

На тлі інформації у західних ЗМІ, що Сполучені Штати можуть офіційно визнати Крим територією Росії, президент Володимир Зеленський вкотре визначив позицію України з цього приводу.

Про це глава держави сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

Він запевнив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це суперечить Конституції.

«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Це поза нашою Конституацією. Це наша територія — територія народу України. Ми не може просто „а чому б“. Цього не буде. Про будь-яку окуповану територію ми заявляли. І Конституція України своїм існуванням про це заявляє. Все», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».

У Bloomberg також написали, що США можуть запропонувати послаблення санкцій і визнання контролю РФ над Кримом.

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