Лондон / © pixabay.com

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Перед переговорами, які відбулися в середу, 23 квітня, у Лондоні, Україна підготувала документ для європейців про відмову від обговорень територіальних питань до «повного та безумовного припинення вогню».

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до переговорів, саме це стало причиною відсутності на зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо та відповідно зниження її рівня.

За словами кількох джерел агентства, пропозиції спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа, які повинні були обговорити у Лондоні, включали визнання російської анексії Криму, початок скасування Вашингтоном санкцій проти Росії та виключення членства України в НАТО.

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Такі пропозиції були неприйнятними як для Києва, так і для інших європейських країн.

Джерела повідомили, що пропозиції США також передбачають прийняття Україною та європейцями контролю Росії над 20% території України, яку вона отримала під час війни.

Окрім того, Росія наполягає на скасуванні санкцій ЄС проти неї до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа, заявили неназвані агентством дипломати.

Раніше стало відомо, що 23 квітня услід за раптовим рішенням США Німеччина і Франція скасували візити своїх топдипломатів на переговори до Лондона про мир в Україні. В МЗС Великої Британії оголосили, що заплановані міністерські зустрічі не відбудуться, натомість будуть перемовини на рівні радників.

Нагадаємо, віцепрем’єрка-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі в мережі Х, коментуючи зустріч української делегації з партнерами в Лондоні, заявила, що Україна готова вести переговори про мир, але не капітулюватиме перед російською агресією.