Переговори у Маямі: Кислиця про деталі зустрічі з Рубіо і зятем Трампа
Українська делегація оцінила зустріч із делегацією США як «гарний початок».
Зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.
«Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна», — повідомив Кислиця у соцмережі Х.
За його словами, на переговорах панує «тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату».
Також Кислиця подякував держсекретареві США Марко Рубіо за «чудове керівництво», а зятю Трампа Джареду Кушнеру, який теж бере участь у переговорах, за «ставлення та те, як він викладає своє бачення».
Нагадаємо, що на переговорах у Флориді українську делегацію цього разу очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер.
Перед стартом переговорів Марко Рубіо заявив, що завершення війни має забезпечити Україні довготривалу безпеку та можливість розвитку.