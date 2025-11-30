Переговори у Маямі: Умєров доповів Зеленському про результат

Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров. Архівне фото / © Володимир Зеленський

Секретар РНБО і голова української делегації на переговорах у Маямі (Флорида) зі США Рустем Умєров доповів президентові Володимиру Зеленському про результат перемовин.

Про це Умєров написав у Telegram.

«Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною», — зазначив він.

За словами Умєрова, ключові цілі української сторони на переговорах — безпека, суверенітет і надійний мир. Він запевнив, що ці цілі залишаються незмінними й поділяються американською стороною.

«Попереду — продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», — підсумував секретар РНБО.

Умєров доповідає Зеленському по телефону / © Рустем Умєров

Нагадаємо, що на переговорах у Флориді українську делегацію цього разу очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Перед стартом переговорів Марко Рубіо заявив, що завершення війни має забезпечити Україні довготривалу безпеку та можливість розвитку.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі, розповів про деталі зустрічі.

За інформацією WSJ, на переговорах у Маямі делегаціїї обговорювали проведення виборів в Україні.

Перші заяви Рубіо та Умєрова після переговорів читайте за посиланням.