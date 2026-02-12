Переговори у США: експерт назвав стратегічну перевагу для України

Зустріч щодо мирних переговорів у США — стратегічна перевага для України, кажуть експерти / © ТСН.ua

Запланована перемовна зустріч на території Сполучених Штатів є «великою перевагою для України».

Поо це сказав політолог, партнер агенції Good Politics Максим Джигун у бесіді з «Фокусом».

За його словами, участь США у процесі фактично визнає їхній вплив на переговори та змушує росіян рахуватися з американською позицією.

«Йдеться про визнання РФ впливу відверто ворожої країни, яка завжди була стратегічним опонентом. Проведення перемовин у США передбачає серйозніший конструктив і можливі результати, ніж формальні зустрічі в Абу-Дабі», — зазначив Джигун.

Експерт підкреслив, що важливим сигналом буде те, хто представлятиме російську сторону.

«Якщо будуть лише другорядні переговорники, це продовження імітаційного процесу. Але якщо приїдуть представники високого статусу, це покаже серйозність намірів», — додав він.

За словами Джигуна, проведення переговорів у США підвищує увагу американського політичного істеблішменту. Переговорники з боку США будуть змушені звітувати перед державними інституціями, що підвищує відповідальність учасників процесу.

Політолог також зазначив, що навіть якщо Дональд Трамп формально залишається «нейтральним», він не може ігнорувати роль США як провідної економіки та «світового поліцейського».

Американський президент, враховуючи виборчий процес у країні, зацікавлений демонструвати результат і, ймовірно, озвучуватиме гучні заяви щодо війни та встановлення дедлайнів для її завершення.

Джигун наголосив, що ключовим фактором є одноосібне лідерство Трампа у перемовному процесі. Тож проведення зустрічі на території США створює умови для реального прогресу у встановленні миру за участі Києва та Москви.

Нагадаємо, Україна та США досі не отримали від Росії офіційного підтвердження готовності до зустрічі, запланованої на наступний тиждень. Про це сказав український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 лютого.

Раніше йшлося про те, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков вкотре запросив Зеленського до Москви. Проте президент України відповів, що не можна проводити мирні переговори з російським лідером Володимиром Путіним на території держави-агресора або її союзника — Білорусі.