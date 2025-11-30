- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 600
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори у США: розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо мирного плану
У США вже розпочалася зустріч української та американської делегацій, мета якої — обговорення мирного плану для завершення війни.
У США вже розпочалися переговори, присвячені мирному плану для закінчення війни в Україні. Участь візьмуть українська та американська делегації.
Про це повідомив секретар РНБО Умєров.
Як передає кореспондентка «Суспільного», розпочалася зустріч делегацій США та України у Флориді. Сторони мають продовжити обговорення плану припинення війни Росії проти України.
Головою делегації замість звільненого керівника ОП Єрмака призначили секретаря РНБО Умєрова. США представляють держсекретар Рубіо, спецпосланець Трампа Віткофф, а також його радник Кушнер.
«Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві», — зазначив Умєров.
Він додав, що делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.
Раніше Умєров зазначав, що українська делегація перебуває в дорозі до Сполучених Штатів. Ціль візиту — продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.
Нагадаємо, делегація з України вирушила до США на переговори щодо мирного плану. Зазначається, що зустріч відбудеться у Флориді.
Делегація України, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером.