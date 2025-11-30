ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
1 хв

Переговори у США: розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо мирного плану

У США вже розпочалася зустріч української та американської делегацій, мета якої — обговорення мирного плану для завершення війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зустріч у США

Зустріч у США

У США вже розпочалися переговори, присвячені мирному плану для закінчення війни в Україні. Участь візьмуть українська та американська делегації.

Про це повідомив секретар РНБО Умєров.

Як передає кореспондентка «Суспільного», розпочалася зустріч делегацій США та України у Флориді. Сторони мають продовжити обговорення плану припинення війни Росії проти України.

Головою делегації замість звільненого керівника ОП Єрмака призначили секретаря РНБО Умєрова. США представляють держсекретар Рубіо, спецпосланець Трампа Віткофф, а також його радник Кушнер.

«Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві», — зазначив Умєров.

Він додав, що делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Раніше Умєров зазначав, що українська делегація перебуває в дорозі до Сполучених Штатів. Ціль візиту — продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, делегація з України вирушила до США на переговори щодо мирного плану. Зазначається, що зустріч відбудеться у Флориді.

Делегація України, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
600
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie