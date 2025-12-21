ТСН у соціальних мережах

Політика
799
1 хв

Переговори у США тривають уже третій день: Умєров про перші деталі

Умєров повідомив про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

У Сполучених Штатах уже третій день поспіль тривають переговори щодо мирної угоди для завершення війни в Україні.

Про це повідомив секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров.

Він розповів, що сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матиме ще одну зустріч з американською стороною.

«Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат», — лаконічно зазначив Умєров.

Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними».

Раніше у Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру.

