Переговори у США тривають уже третій день: Умєров про перші деталі
Умєров повідомив про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.
У Сполучених Штатах уже третій день поспіль тривають переговори щодо мирної угоди для завершення війни в Україні.
Про це повідомив секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров.
Він розповів, що сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матиме ще одну зустріч з американською стороною.
«Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат», — лаконічно зазначив Умєров.
Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними».
Раніше у Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру.