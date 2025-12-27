ТСН у соціальних мережах

Категорія
Політика
72
1 хв

Переговори у США: Зеленський назвав склад делегації

Переговорну групу очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав склад української переговорної групи для майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Учасники американської переговорної групи будуть визначені вибором Трампа.

Про це голова держави повідомив журналістам, відповідаючи на запитання.

З українського боку ввійдуть до переговорної групи: Рустем Умєров, Олексій Соболєв, Андрій Гнатов, Олександр Бевз та Сергій Кислиця.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах відбулася зустріч української делегації з американськими та європейськими партнерами.

Про це пізно ввечері п’ятниці, 19 грудня, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«За її підсумками поінформував gрезидента України. Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом», — написав він.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва. Американські чиновники обговорювали мирний план для завершення війни Росії проти України.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
