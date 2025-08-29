Переговори у США: Зеленський назвав теми, які обговорюватимуть з Віткоффом

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Цього тижня українська делегація працює по лінії Катар-Саудівська Аравія-Туреччина-ОАЕ-Швейцарія-США і має «нормальні результати». Водночас на наступному тижні відбудеться європейський трек.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Я б так назвав, наша вашингтонська група, і інші групи європейських лідерів, будемо зустрічатися», — зазначив Зеленський.

Реклама

Крім того, президент повідомив про переговори із США.

«Є з американською стороною кілька питань. Перше питання — це програми. Питання номер два: Росія демонструє неготовність до дипломатії своїми ударами по цивільній інфраструктурі, вбиваючи наших цивільних людей і наших дітей. Ми терміново намагалися зібрати Радбез ООН. Дякую партнерам, ми зібрали 9 голосів. Нам вдалося. Прем’єр-міністерка завтра представлятиме Україну на Радбезі щодо цих ударів по Україні Російської Федерації. А також буде у прем’єр-міністра зустріч у Юлії Свириденко, в окремій зустрічі з бізнесом США, з інвестиціями і потенційними, з тими, що вже нам зрозуміло, потенційними інвесторами», — додав він.

Щодо координації з іншими країнами, то, зі слів Зеленського, Рустем Умєров окремо спілкується з турецькою стороною.

«Ми працюємо в кількох напрямках. А також щодо гарантій безпеки», — уточнив президент.

Реклама

Раніше стало відомо, що у США основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.

До складу української делегації, яка відвідає Нью-Йорк, увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.