Переговори у США: Зеленський назвав теми, які обговорюватимуть з Віткоффом
Українська делегація, яка відбула до США на зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, буде обговорювати прискорення постачаннь зброї, яку партнери придбають для України.
Цього тижня українська делегація працює по лінії Катар-Саудівська Аравія-Туреччина-ОАЕ-Швейцарія-США і має «нормальні результати». Водночас на наступному тижні відбудеться європейський трек.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Я б так назвав, наша вашингтонська група, і інші групи європейських лідерів, будемо зустрічатися», — зазначив Зеленський.
Крім того, президент повідомив про переговори із США.
«Є з американською стороною кілька питань. Перше питання — це програми. Питання номер два: Росія демонструє неготовність до дипломатії своїми ударами по цивільній інфраструктурі, вбиваючи наших цивільних людей і наших дітей. Ми терміново намагалися зібрати Радбез ООН. Дякую партнерам, ми зібрали 9 голосів. Нам вдалося. Прем’єр-міністерка завтра представлятиме Україну на Радбезі щодо цих ударів по Україні Російської Федерації. А також буде у прем’єр-міністра зустріч у Юлії Свириденко, в окремій зустрічі з бізнесом США, з інвестиціями і потенційними, з тими, що вже нам зрозуміло, потенційними інвесторами», — додав він.
Щодо координації з іншими країнами, то, зі слів Зеленського, Рустем Умєров окремо спілкується з турецькою стороною.
«Ми працюємо в кількох напрямках. А також щодо гарантій безпеки», — уточнив президент.
Раніше стало відомо, що у США основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.
До складу української делегації, яка відвідає Нью-Йорк, увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.