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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Стамбулі 15 травня: росЗМІ повідомили, коли розпочнуться

Переговори щодо України у Стамбулі пройдуть там само, де відбулися три роки тому.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Переговори у Стамбулі

Переговори у Стамбулі / © ТСН.ua

Початок переговорів щодо України у Стамбулі планується в районі 10:00.

Про це повідомило джерело, знайоме з організацією зустрічі, у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС.

«Переговори щодо України у Стамбулі пройдуть там само, де відбулися три роки тому. Початок переговорів щодо України у Стамбулі планується в районі 10:00 мск… Делегація РФ на переговорах з Україною вже прибула до Стамбула», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кремль визначив умови для переговорів з Україною у Стамбулі. Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що переговори повинні базуватися на результатах перемовин, зірваних у 2022 році, а також на поточній ситуації на фронті.

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