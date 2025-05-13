Росія пропонує переговори у Стамбулі: навіщо Путіну ця зустріч та хто візьме в ній участь

Росія запропонувала переговори у Стамбулі, на що Україна погодилася / © ТСН.ua

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Під час зустрічі в Києві «коаліція охочих» висунула до очільника Кремля Володимира Путіна вимогу про 30-денне припинення вогню. На це він відповів контрпропозицією — запропонував провести переговори у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цю ініціативу, заявивши, що Україна готова до зустрічей і мирних переговорів у будь-якому форматі.

Однак Кремль знову застосовує свою звичну тактику — висуває свої умови для проведення перемовин.

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Що кажуть у РФ про переговори у Стамбулі та чи приїде на них Путін — дізнавався ТСН.ua.

Росія висуває умови

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що нові переговори можуть бути успішними, проте лише за умови, що Україна відмовиться від ультиматумів і шукатиме компроміси.

«Тільки якщо українська делегація з’явиться на цих переговорах з мандатом на те, щоб відмовитися від якихось ультиматумів і шукати точки дотику. Я впевнений, що ми могли б просунутися вперед ще далі, ніж це було зроблено в березні 2022-го», — заявив Косачов.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков також заявив, що потенційні переговори щодо припинення вогню повинні базуватися на результатах перемовин, зірваних 2022 року, а також на поточній ситуації на фронті.

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мета запропонованих Росією переговорів — усунення причин конфлікту та захист інтересів РФ.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков уточнив, що ключовими темами на можливих переговорах у Стамбулі 15 травня стануть «питання врегулювання» та «реалії на місцях».

Російський чиновник заговорив про «денацифікацію Києва» та визнання анексії українських територій. Він заявив, що Росія не піде на поступки без цих умов.

Позиція України

Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Туреччини. Глава держави заявив, що готовий до особистої зустрічі з диктатором Путіним.

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Під час спілкування зі ЗМІ він повідомив, що зустріч з Ердоганом відбудеться в Анкарі. Проте український лідер готовий переїхати до Стамбула, якщо Путін скаже, що перемовини відбудуться у столиці.

За його словами, головна мета зустрічі — припинення вогню.

«Якщо буде Путін, він має підтвердити намір прилетіти», — додав Зеленський.

Раніше очільник української держави висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп також приїде до Стамбула для участі в переговорах.

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Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься ні з ким із представників Росії, окрім безпосередньо Володимира Путіна.

Подоляк наголосив, що переговори з іншими представниками РФ без очільника Кремля «безглузді», оскільки вони не мають повноважень для ухвалення рішень.

Ба більше, за словами Подоляка, Україна готова внести «юридичні корективи» до указу, який забороняє переговори з президентом Росії. Проте такий сценарій реальний за умови особистого візиту Путіна до Стамбула.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, якщо очільник РФ відмовиться від переговорів у Стамбулі, це стане останнім сигналом про небажання Кремля закінчувати війну.

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Чи приїде Путін на переговори

У Росії заявляють про підготовку до можливих переговорів у Стамбулі, але склад делегації досі залишається невідомим.

Як повідомляють російські ЗМІ, остаточне рішення про представників РФ ухвалить особисто Путін.

«Кремль оголосить, хто представлятиме Росію на переговорах, коли Путін визнає це за доцільне», — заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Окрім того, в російських ЗМІ фігурує інформація, що замість Путіна до зустрічі готуються очільник МЗС Сергій Лавров і радник диктатора Юрій Ушаков. Там наголосили, що візит очільника Кремля до Туреччини малоймовірний.

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Аналітики ISW зазначають, що Москва неготова вести прямий діалог.

У ISW підкреслюють, що Кремль дотримується жорсткої риторики, називаючи українську владу «нелегітимною». Це дозволяє РФ уникати конструктивних переговорів, зберігаючи курс на зміну влади в Україні.

Експерти припускають, що Путін може уникати переговорів із Зеленським, щоб не міняти риторику перед своєю аудиторією. Також в ISW наголошують, що будь-який довгостроковий мир вимагатиме визнання Кремлем легітимності України.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав три причини, чому Путін мовчить щодо своєї присутності на переговорах у Стамбулі.

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На думку експерта, очільник Кремля опинився перед складним вибором:

будь-який варіант дій Путіна несе ризики для його іміджу (поїде до Стамбула — покаже слабкість, не поїде — підтвердить бажання війни);

Путін може боятися міжнародного трибуналу;

несподіваний поворот подій — бажання Трампа взяти участь у зустрічі.

Про те, що Путін не приїде на переговори, заявляє й політичний аналітик Володимир Горбач. Він пояснює це тим, що такий крок означав би передавання ініціативи Зеленському.

Горбач наголошує, що Путін далі намагатиметься розхитати єдність України та країн-партнерів, тому висуватиме подальші ініціативи.

Загроза для України

Політолог Володимир Фесенко вважає, що потенційні переговори у Стамбулі можуть опинитися під загрозою через військову ситуацію.

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Експерт зазначає, що ймовірні масовані ракетні удари по Україні можуть зірвати перемовини.

Він пропонує чітко довести цю позицію до Дональда Трампа, як приклад, через постійний контакт Емманюеля Макрона з американським президентом.

Фесенко також вважає за необхідне попередити російську сторону про наслідки подібних дій.

«Теоретично це (масований ракетний удар РФ — ред.) можливо і навіть практично, на жаль, теж можливо. Але саме подібні дії Росії можуть зірвати переговори в Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може їх зірвати», — зауважив політолог.

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Чи закінчиться війна після переговорів у Стамбулі

Стамбульські переговори майже напевно відбудуться, але головне питання — у якому форматі. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що з 90% ймовірністю Путін не з’явиться особисто, оскільки його мета — продовження війни, а не справжні переговори.

Натомість Росія, за словами Мусієнка, може відправити своїх представників, щоб імітувати переговорний процес і виграти час для військових дій.

Основним завданням РФ на літо є наступ на Лиманському та Покровському напрямках з метою повного захоплення Донецької області. Тому Кремль зацікавлений у затягуванні будь-яких дипломатичних рішень.

Мусієнко підкреслює, що без рішучих дій Заходу — нових санкцій і посилення підтримки України — Путін продовжуватиме сприймати це як слабкість та ігноруватиме справжні мирні ініціативи.

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Як зауважив експерт, поки тиск на Росію не стане достатньо сильним, переговори залишатимуться лише ширмою для продовження війни.

«Поки немає дій, рішучості та сміливості, які б мав демонструвати Захід, Путін вважатиме це проявом слабкості і так подаватиме своєму населенню, що слабкий насправді Захід», — сказав аналітик.

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