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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Стамбулі: Келлог заявив про "сильний план", який зупинить вбивства

Кіт Келлог розповів, що разом із держсекретарем Марко Рубіо у Стамбулі представили «сильний мирний план».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кіт Келлог

Кіт Келлог

На переговорах у Стамбулі було представлено «сильний мирний план», перший пункт якого — це всеохопне припинення вогню.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог у соцмережі Х.

«У Стамбулі Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили „сильний мирний план“. За результатами лондонських зустрічей ми (США) розробили комплексний план із 22 пунктів, який є основою для миру», — пише Келлог.

За його словами, перший пункт цього плану — всеохопне припинення вогню, яке «зупинить убивства просто зараз».

Нагадаємо, що у пʼятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією — перші публічні перемовини після березня 2022 року.

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