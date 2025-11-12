Переговори у Стамбулі: Кислиця розповів, як росіяни провокували українців для зриву

Українська делегація на переговорах у Стамбулі 23 липня 2025 року / © Associated Press

Російські переговірники на зустрічах у Стамбулі свідомо провокували українську делегацію та уникали обговорення конкретних кроків до миру. Росія створювала ілюзію прогресу шляхом пропозицій про створення робочих груп у WhatsApp.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє The Times.

У статті йдеться, що саме Кислиці президент України Володимир Зеленський доручив курувати мирні переговори за участю Росії, США та союзників по НАТО.

Як розповів дипломат, під час зустрічей у Стамбулі 16 травня, 2 червня та 23 липня російська сторона щоразу приносила досьє на кожного представника української делегації.

«Вони прекрасно знають біографію кожного з нас і іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі«, — зазначив Кислиця.

За його словами, така тактика була спрямована на те, щоб вивести українських представників із рівноваги та згодом звинуватити їх у зриві переговорного процесу.

Він додав, що навпроти української делегації сиділи колишні міністри оборони, генерали й дипломати, але навіть у такому складі «вони заперечували нашу ідентичність, національність». Тому українська сторона заздалегідь домовилася не вступати у суперечки щодо історії, а зосередитися лише на порядку денному.

Попри це, за словами Кислиці, росіяни постійно ухилялися від обговорення суттєвих питань. Натомість вони пропонували створювати робочі групи чи чати у WhatsApp, аби «обдурити американців, створивши видимість прогресу та уникнути нових санкцій».

«У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де „сіра зона“, а де — абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли», — підкреслив заступник міністра.

Кислиця зазначив, що російська делегація навіть відмовилася обговорювати тимчасове припинення вогню, допоки він не уточнив, що саме мається на увазі під цим терміном. Єдиний формат перемир’я, на який погоджувалася російська сторона, — це двогодинна пауза для збирання тіл загиблих.

Дипломат наголосив, що не здивований безрезультатністю цих зустрічей.

«Важливо розуміти: у диктатурі неможливо вести творчу дискусію з переговірниками, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати тільки його позицію. Ба більше, вони контролюють і доносять один на одного — хто наскільки «твердо» тримав лінію«, — розповів заступник голови МЗС України.

Нагадаємо, в кінці жовтня заступник очільника МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що Москва нібито готова продовжувати переговори з Україною про закінчення війни у «стамбульському форматі». За словами Галузіна, єдиною проблемою є «відсутність політичної волі Києва». Водночас він наголосив, що переговори мають відбуватися «з урахуванням реальної ситуації та напрацювань переговорів 2022 року».

Коментуючи ці слова, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Кремль не прагне миру, а шукає шляхи для продовження війни. Тихий зазначив, що українська делегація неодноразово була в Стамбулі для прямих переговорів, однак ці зустрічі були «вкрай незадовільними». Українська делегація зустріла «групу людей низького рівня», які висували старі ультиматуми і не мали повноважень ухвалювати рішення.