Дмитро Медведєв

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповів, для чого росіянам переговори у Стамбулі. Мовляв, йдеться не про “компромісний мир” на вигаданих умовах, а про “перемогу Росії”.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram.

“Усім, хто переживає і чекає на відплату. Переживати треба – це властивість нормальної людини”, — пригрозив путінський посіпака.

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Він наголосив, що армія РФ активно наступає та продовжить наступ.

“Все, що має вибухнути, неодмінно буде висаджено в повітря, а ті, хто повинен бути винищений, — зникнуть”, — видав Медведєв.

Також він розповів, для чого Росії насправді переговори у Стамбулі.

“Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади”, — заявив заступник Радбезу РФ.

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У цьому сенс російського “меморандуму”, додав він, який учора було опубліковано.

Нагадаємо, СБУ провела успішну операцію під назвою «Павутина» на території Росії, де було уражено 41 російський військовий літа. Після цього РФ погрожувала зірвати переговори у Стамбулі.

Співрозмовник видання “Українська правда” розповів, що зрушення на переговорах є, однак Москва навмисно звертає увагу на несуттєві питання, аби затягнути переговорний процес. Особливо він наголосив, що нещодавня операція СБУ «Павутина» вплинула на хід переговорів.

«Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки», — повідомив посадовець.

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