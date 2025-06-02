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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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823
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1 хв

Переговори у Стамбулі між Україною та РФ: онлайн-трансляція головних подій

Делегації України та Росії вже вдруге зустрінуться у Стамбулі, щоб обговорити припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Переговори між Україною та РФ

Переговори між Україною та РФ / © ТСН.ua

У турецькому Стамбулі 2 червня відбудеться другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Делегації мають представити свої бачення «меморандумів», які в майбутньому мали б стати початком мирного процесу та зупинки війни. Натомість росіяни до останнього відмовляються представляти свою версію та заявляють, що готові показати документ лише безпосередньо на зустрічі з представниками України.

Щодо складу переговірників, то українську делегацію, як і минулого разу очолить міністр оборони Рустем Умєров. Зі сторони росіян — радник президента РФ Володимир Мединський. Якщо ж цілі та з чим приїхали представники Кремля на переговори так і залишається невідомим, то за словами Володимира Зеленського, основні завдання для України в понеділок досить чіткі:

  • повне й безумовне припинення вогню;

  • звільнення всіх українських військовополонених;

  • повернення викрадених Росією дітей;

  • підготовка до зустрічі на найвищому рівні задля встановлення тривалого миру.

Зустріч делегацій має розпочатися у другій половині дня.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ:

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