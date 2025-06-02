- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 823
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори у Стамбулі між Україною та РФ: онлайн-трансляція головних подій
Делегації України та Росії вже вдруге зустрінуться у Стамбулі, щоб обговорити припинення війни.
У турецькому Стамбулі 2 червня відбудеться другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Делегації мають представити свої бачення «меморандумів», які в майбутньому мали б стати початком мирного процесу та зупинки війни. Натомість росіяни до останнього відмовляються представляти свою версію та заявляють, що готові показати документ лише безпосередньо на зустрічі з представниками України.
Щодо складу переговірників, то українську делегацію, як і минулого разу очолить міністр оборони Рустем Умєров. Зі сторони росіян — радник президента РФ Володимир Мединський. Якщо ж цілі та з чим приїхали представники Кремля на переговори так і залишається невідомим, то за словами Володимира Зеленського, основні завдання для України в понеділок досить чіткі:
повне й безумовне припинення вогню;
звільнення всіх українських військовополонених;
повернення викрадених Росією дітей;
підготовка до зустрічі на найвищому рівні задля встановлення тривалого миру.
Зустріч делегацій має розпочатися у другій половині дня.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ: