Переговори у Стамбулі між Україною та РФ: онлайн-трансляція головних подій

Переговори між Україною та РФ / © ТСН.ua

Реклама

У турецькому Стамбулі 2 червня відбудеться другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Делегації мають представити свої бачення «меморандумів», які в майбутньому мали б стати початком мирного процесу та зупинки війни. Натомість росіяни до останнього відмовляються представляти свою версію та заявляють, що готові показати документ лише безпосередньо на зустрічі з представниками України.

Щодо складу переговірників, то українську делегацію, як і минулого разу очолить міністр оборони Рустем Умєров. Зі сторони росіян — радник президента РФ Володимир Мединський. Якщо ж цілі та з чим приїхали представники Кремля на переговори так і залишається невідомим, то за словами Володимира Зеленського, основні завдання для України в понеділок досить чіткі:

повне й безумовне припинення вогню;

звільнення всіх українських військовополонених;

повернення викрадених Росією дітей;

підготовка до зустрічі на найвищому рівні задля встановлення тривалого миру.

Зустріч делегацій має розпочатися у другій половині дня.

Реклама

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ: