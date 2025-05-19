Переговори у Стамбулі: Подоляк розповів, що вимагала Росія від України

Михайло Подоляк / © Getty Images

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На перемовинах у Стамбулі російська делегація вимагала демонтувати збройову промисловість України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю польській Rzeczpospolita.

За його словами, Мединський зачитав вимоги з папірця. Росіяни вимагали, щоб Україна відмовилася навіть від тих територій, які Росія наразі не окуповує, а також відмовилася від участі в будь-яких військових альянсах.

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«Більше того, вони хочуть, щоб ми відмовилися від нашої збройової промисловості та не отримували жодної зброї із Заходу. Вони повторювали вимоги, які було неможливо виконати», — каже радник Єрмака.

Подоляк додав, що росіяни поводилися зухвало та грубо, як і на перемовинах у березні 2022 року.

«Вони оголошують одне, а потім пропонують зовсім інше. Вони намагаються образити своїх співрозмовників на протилежному боці… Це класична російська дипломатія», — зазначив він.

Радник Єрмака наголосив, що справжні мирні переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню.

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«У Стамбулі кожен представив свою позицію. І весь світ це побачив. Ніхто нас зараз не звинуватить у тому, що Україна не хоче припинення вогню і не готова припинити війну. Тепер маски впали. Путін використав ці переговори виключно в пропагандистських цілях, а Росія є головною перешкодою на шляху до припинення війни. Щоб змусити Путіна припинити війну, Заходу доведеться запровадити набагато жорсткіші санкції. Будь-які поступки Росії лише посилять нав’язливість Кремля та розпалять апетит Путіна», — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією — перші публічні перемовини після березня 2022 року.